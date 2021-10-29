РИАМО - 29 окт. В Москве завершилась подготовка цветников к холодной погоде и зимовке, городские службы выполнили подкормку растений удобрениями для морозостойкости, а также задекорировали цветники разноцветной древесной щепой, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

В рамках подготовки к зимнему периоду клумбовые растения удобрили, это укрепит их корневую систему и повысит морозостойкость. Землю в цветниках прорыхлили, растения обрезали и обработали веществами, защищающими от болезней и вредителей.

В преддверии наступления заморозков кустовые розы в городских цветниках окучат и обработают специальным защитным материалом, который поможет им перезимовать в открытом грунте.

Также в столичных клумбах было высажено почти 14 млн луковиц тюльпанов. Цветы распустятся в следующем году к майским праздникам.

Кроме того, цветники в Москве задекорировали разноцветной древесной щепой, которая защитит растения от сильных морозов. Некоторые клумбы, оформленные щепой, стали тематическими.

Так, цветник на Рублевском шоссе украсили надписями «Наука» и «Техника» в концепции Года науки и технологий, цветники на Северном Речном вокзале – синими, желтыми и красными геометрическими фигурами, в Пушкинском сквере, на Тверском бульваре и Профсоюзной улице щепу выложили в виде ярких орнаментов.