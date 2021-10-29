РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 окт. На машиностроительном заводе «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» – АО «Атомэнергомаш») комиссия развивающей партнерской проверки качества (РППК) проверила качество развертывания производственной системы «Росатом» (ПСР) на «ЗиО-Подольск» и нашла ее успешной, сообщает пресс-служба предприятия.

ПСР явлется способом управления производственной площадкой через контроль нештатных ситуаций по параметрам: планы производства, безопасность, качество и загрузка операторов и оборудования. Основная цель ПСР — выявление и сокращение всех видов потерь в производственных и бизнес процессах.

Оценку уровня развития ПСР по направлению «ПСР-образцы» на предприятии провела команда экспертов в составе представителей АО «ПСР» Госкорпорации «Росатом», холдинга «Атомэнергомаш», а также предприятий дивизиона «АЭМ-технологии», «ЦКБМ» и «Атоммаш-Сервис». Участники обсудили цели, задачи и ожидаемые результаты предвизита.

Комиссия провела проверку производственных ПСР-образцов на участке механической обработки перегородок и трубных досок для оборудования машинных залов, изготавливаемых по технологии ARABELLE, и участке изготовления корпусов емкостного оборудования для машинных залов ARABELLE. Кроме того, работа велась по направлению «ПСР-образцы во вспомогательных функциях», где проверке подлежали два образца в процессах: производственное планирование и контроль; техническое обслуживание и ремонт.

Аудиторы посетили производственные подразделения «ЗиО-Подольск», оценили масштаб и качество применения инструментов ПСР. В итоге готовность образцов на данный момент составила в среднем 70%. Все 70 количественных показателей выполнены в полном объеме.

Результатом работы комиссии стал подписанный участниками проверки меморандум, в котором комиссия отметила лучшие практики, а также изложила рекомендации по улучшениям.

Итоговая комплексная проверка РППК состоится на «ЗиО-Подольск» в феврале 2022 г., по ее результатам примут решение о подтверждении предприятием статуса «Лидер ПСР».