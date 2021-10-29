РИАМО - 29 окт. В Подмосковье во время самоизоляции работает горячая линия социальной помощи. Она предусмотрена для жителей региона, отправленных на самоизоляцию, - людей старше 60 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, сообщила зампред правительства региона Ирина Каклюгина.

«Мы просим жителей из группы риска не выходить из дома без острой необходимости. Если нужна помощь в доставке продуктов питания или лекарств - можно позвонить по короткому номеру 122 и наши социальные работники помогут», - сказала Каклюгина.

Звонок на горячую линию бесплатный, продукты или лекарства домой привезут к удобному времени.

«Позвонив по короткому номеру 122 необходимо нажать 0, а затем 4 и сообщить оператору какие продукты необходимо купить. В течение часа позвонит социальный работник и уточнит адрес и все детали заказа», - объяснила Каклюгина.

Она добавила, что доставка продуктов осуществляется бесплатно, а за сами продукты необходимо заплатить по чеку. Его принесет соцработник.

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