РИАМО - 29 окт. В администрации Ленинского округа состоялось рабочее совещание по вопросу организации пожарного депо вблизи деревни Дрожжино. На сегодняшний день сформирован участок для размещения пожарной части и проведены консультации с правительством Московской области по вопросу включения объекта в областную программу, сообщает пресс-служба администрации округа.

«До конца текущего года администрация округа планирует завершить подготовительные работы на участке и установить фундаментную плиту под будущее депо», - пояснил временно исполняющий полномочия главы Ленинского округа Алексей Спасский.

Параллельно совместно с Главным управлением гражданской защиты Московской области и МЧС прорабатывается вопрос о начале проектирования здания.

В настоящее время в Ленинском округе функционируют три пожарные части, расположенные в городе Видное, поселке Развилка и селе Молоково, а также частная пожарная часть при АО «Москокс». В обеспечении пожарной безопасности задействованы свыше 120 человек.

Новая пожарная часть на западе муниципального образования будет обслуживать жителей таких густонаселенных территорий, как Дрожжино, Новодрожжино, Боброво, Лопатино, Бутово Парк и других.

Всего пожарная часть будет обслуживать более 100 тыс. жителей крупных микрорайонов.