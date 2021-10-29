РИАМО - 29 окт. В городском округе Люберцы заменили порядка 6 км ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с начала года, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В городском округе Люберцы деятельность по снабжению объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы теплом осуществляют 14 снабжающих организаций. К эксплуатации в отопительный период подготовлено: 81 котельная, 28 водозаборных узлов, 64 водонапорных станции, 43 канализационно-насосных станции, заменено порядка 6,2 км ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения», — отметил Ружицкий.

Он добавил, что в городском округе организована круглосуточная работа 56 аварийно-восстановительных бригад. Создан запас резервного топлива в объеме 534,8 тонн.