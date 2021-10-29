РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 окт. Холодную воду временно отключили в жилых домах на двух улицах подмосковной Балашихи, воды не будет до окончания ремонтных работ, сообщается на сайте Балашихинского водоканала.

В пятницу с 09:00 воды нет в ряде домов микрорайона Керамик, ее отключили для устранения утечки холодной воды в подвале жилого дома на ул. Керамическая 22.

Под отключение попали улицы: Керамическая, №№22 и 24; Заводская, №31A. Работы производит ООО «ЖилИнвест».

Подвоз воды при необходимости будет обеспечен.