РИАМО - 29 окт. Автомобили такси, которые курсируют по подмосковным дорогам не в утвержденной цветовой гамме, теперь вычисляют камеры фотовидеофиксации с помощью нейросети, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Нейросеть может определить цвет машины, а еще наличие желтой светоотражающей полосы посередине с шашечным поясом, серой полосы снизу кузова, оранжевого фонаря на крыше. Сам автомобиль должен быть белым.

За 1 сутки работы системы было зафиксировано 3,1 тыс. нарушений. У нарушителей есть месяц, чтобы исправить все недочеты.

Если нарушения не будут исправлены, то нейросеть направит документы в областной Минтранс для аннулирования разрешений такси.

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