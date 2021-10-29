РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 окт. Дружинники Домодедовского хуторского казачьего общества помогли задержать подозреваемых в распространении наркотических средств, сообщает пресс-служба ГУ региональной безопасности Московской области.

Казаки-дружинники Алексей Чебернов и Сергей Соколов совместно с сотрудниками полиции прибыли на улицу Комсомольская, дом №24 для отработки поступившего сигнала о возможной торговле наркотиками. В результате выезда были задержаны двое граждан, подозреваемых в распространении наркотических веществ. У задержанных при досмотре изъяты пакеты с неизвестным веществом. В настоящее время проводятся следственные действия.

«На территории Московской области создано 119 народных дружин, в состав которых входит более 4,2 тыс. жителей региона. Дружинники, помогая сотрудникам правоохранительных органов, принимают участие в охране общественного порядка. В народные дружины входят люди разного возраста и разных профессий, и всех их объединяет активная гражданская позиция, неравнодушие к безопасности в своем муниципальном образовании», - сказал заместитель председателя правительства Московской области, руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.