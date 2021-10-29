РИАМО - 29 окт. Результаты исследований не выявили негативного влияния вакцин от коронавируса на репродуктивное здоровье мужчин и женщин, сообщила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин министерства здравоохранения РФ Наталия Долгушина.

«Продолжается исследование влияния вакцин на репродукцию. Наше исследование уже финализировано, мы набрали очень крупную выборку – это 200 женщин и 150 мужчин», — сказала Долгушина.

По ее словам, результаты исследований по 50 мужчинам и женщинам уже опубликованы в журнале «Акушерство и гинекология». В ходе работ врачи изучали не только влияние вакцины на овариальный резерв женщин и сперматогенез мужчин, но и возможность влияния вакцины на выработку аутоиммунных антител.

«Это антитела к собственным тканям организма. Идея была такова, что если вакцины и могут влиять негативно, то через этот механизм, но мы выяснили, что нет никакого негативного влияния», — пояснила Долгушина.

Она заметила, что по результатам исследований показатели овариальных функций у женщин остались теми же, то же самое и с гормональными функциями. У мужчин спермограмма не ухудшилась и уровень аутоиммунных антител и большой спектр других не повышались. Долгушина отметила, что в ходе исследований они не обнаружили негативного влияния вакцинации от коронавирусной инфекции. ​

Ранее Долгушина рассказала, что в случае тяжелого и среднетяжелого течения коронавируса у женщин может снизиться в 5 раз репродуктивная функция яичников.​

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