РИАМО - 29 окт. На территории Московской области в нерабочие дни прививку от коронавируса можно поставить в 310 пунктах вакцинации, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Пункты вакцинации находятся не только в городских поликлиниках, но и в амбулаториях, круглосуточных пунктах, а также ТЦ и МФЦ.
Она напомнила, что период нерабочих дней нужен для того, чтобы прервать цепочки заражения коронавирусом.
«Те, кто еще по каким-то причинам не сделал прививку, могут пройти вакцинацию в любом удобном пункте», - добавила Стригункова.
С собой на прививку нужно взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Вакцинацию проводят совершеннолетним гражданам.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев принял решение ввести в регионе с 28 октября по 7 ноября нерабочие дни. В эти дни закрыты все магазины за исключением аптек, продуктовых и магазинов первой необходимости.
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