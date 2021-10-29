РИАМО - 29 окт. На территории Московской области в нерабочие дни прививку от коронавируса можно поставить в 310 пунктах вакцинации, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Пункты вакцинации находятся не только в городских поликлиниках, но и в амбулаториях, круглосуточных пунктах, а также ТЦ и МФЦ.

«В эти дни работают 55 пунктов вакцинации при ТЦ и МФЦ, в них сделать прививку можно без предварительной записи», - сказала зампред правительства региона - глава областного Минздрава Светлана Стригункова.

Она напомнила, что период нерабочих дней нужен для того, чтобы прервать цепочки заражения коронавирусом.

«Те, кто еще по каким-то причинам не сделал прививку, могут пройти вакцинацию в любом удобном пункте», - добавила Стригункова.

С собой на прививку нужно взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Вакцинацию проводят совершеннолетним гражданам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев принял решение ввести в регионе с 28 октября по 7 ноября нерабочие дни. В эти дни закрыты все магазины за исключением аптек, продуктовых и магазинов первой необходимости.

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