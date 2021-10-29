РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 окт. В Подольске за минувшие сутки выявили 106 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в округе зафиксировали 19 656 случаев заражения, сообщает подмосковный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За сутки в Подмосковье выявили 2 556 случаев заболевания коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области выявили 513 078 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 677 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 442 211 человек.

В регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122, информацию также можно получить на сайте covid.mz.mosreg.ru.

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