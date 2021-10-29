РИАМО - 29 окт. В Подмосковье уровень коллективного иммунитета от коронавируса увеличился до 66,1%, ранее он составлял 64,8%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Прививку первым компонентом вакцины в регионе сделал 3 870 421 человек, полностью вакцинацию от коронавируса прошли 3 593 290 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что около 80% пациентов с коронавирусом, которых госпитализировали в Подмосковье, ранее не проходили вакцинацию, большинство из них старше 50 лет.

В числе округов-лидеров по вакцинации в Подмосковье Рузский округ, Красногорск, Наро-Фоминский округ, Истра, Волоколамский округ, Клин.

За минувшие сутки в Подмосковье выявили 2556 случаев коронавируса, с начала пандемии в регионе выявили 513 078 случаев Covid-19. Вылечились от инфекции еще 3264 человека, с начала пандемии выздоровели после коронавируса 442 211 человек.

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