РИАМО - 29 окт. Рисков того, что с полок подмосковных магазинов во время периода нерабочих дней исчезнут продукты питания, нет, сообщил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

«Министерство сельского хозяйства Московской области провело 100-процентную аналитическую работу по наличию товаров всех групп на складах наших ритейлеров. Мы с уверенность можем сказать, что запасов хватит. Каких-то продуктов на месяц, каких-то — на полгода, в зависимости от срока годности. Рисков того, что продукты пропадут с полок, мы не видим», — сказал Воскресенский.

Министр также заверил, что повышение цен на продукты не прогнозируется. Власти работают с торговыми сетями по данному вопросу.

«Что касается повышения цены. По всем социальным группам товаров мы проводим мониторинг и общаемся с торговыми сетями. Мы требуем от них цены не повышать», — резюмировал Воскресенский.

С 28 октября в Подмосковье начался период нерабочих дней, объявленный в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. В области закрыты непродовольственные магазины, торговые центры, салоны красоты, бани, сауны, фитнес-клубы, бассейны, кинотеатры, автосервисы, концертные залы, кружки и секции. Кафе и рестораны могут работать только навынос и на доставку. Ограничения не коснулись онлайн-торговли.

Эпидканикулы продлятся по 7 ноября. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что нерабочие дни нужны для прерывания цепочек заражения коронавирусом и стабилизации ситуации.

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