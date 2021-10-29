РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 окт. В подмосковном Домодедове за сутки выявили 142 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 15 413 случаев заболевания, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 2556 случаев заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 513 078 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 677 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 442 211 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>