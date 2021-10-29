РИАМО - 29 окт. Еще 3264 человек в Московской области смогли вылечиться от коронавирусной инфекции. С начала пандемии врачи Подмосковья помогли справиться с заболеванием 442 211 пациентам, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В регионе за минувшие сутки выявили 2556 новых случаев заражение, общее число случаев достигло 513 078.

За сутки умерли 42 пациента с подтвержденным коронавирусом. Жертвами болезни с начала пандемии стали 8677 человек.

Губернатор региона Андрей Воробьев обратил внимание жителей на то, что 80% госпитализированных пациентов с коронавирусом не привиты. Половина из них – люди старше 50 лет, они переносят болезнь тяжелее всего.

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