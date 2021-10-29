РИАМО - 29 окт. В случае тяжелого и средне-тяжелого течения коронавируса у женщин может снизиться в 5 раз репродуктивная функция яичников, сообщила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин министерства здравоохранения РФ Наталия Долгушина.

«Мы выяснили, что женщины, переболевшие инфекцией Covid-19 в средне-тяжелой и тяжелых формах, особенно женщины позднего репродуктивного возраста – старше 35 лет - имеют шансы их овариального резерва в 5 раз. То есть в 5 раз выше вероятность, что их функции яичников снизятся. Это настораживающие данные», — огласила результаты исследований Долгушина в ходе круглого стола на тему: «Здоровье матери и ребенка в пандемию: как защитить».

Долгушина отметила, что аналогичные данные приводятся в иностранных исследованиях на ту же тему.​

Врачи считают, что единственным способом защитить свое здоровье от коронавируса и спасти жизнь является вакцинация.

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