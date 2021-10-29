РИАМО - 29 окт. Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский принял участие в торжественном открытии нового структурного подразделения птицефабрики «Элинар-Бройлер» в Орехово-Зуевском округе.

«Реализуемый инвестиционный проект позволит создать репродуктор второго порядка по содержанию родительского стада кур мясного кросса. Мощность инвестиционного проекта составит порядка 40 млн штук инкубационного яйца»,- сказал Сергей Воскресенский.

На новом структурном подразделении птицефабрики будет производиться инкубационное яйцо для дальнейшего выращивания цыплят-бройлеров. Племенной птицерепродуктор рассчитан на 250 тыс. птице-мест. Первая очередь включает ремонт зданий 6 птичников, всего будет отреставрировано 29 птичников. Общий объем инвестиций в проект составит порядка 680 млн рублей.

Производственные площадки предприятия «Элинар-Бройлер» также расположены в Наро-Фоминском, Богородском городских округах и Чехове.

«Также после проведения реконструкции производственных помещений в г. о. Чехов, на которых содержится родительское стадо, птицефабрика «Элинар-Бройлер» дополнительно увеличит производство инкубационного яйца финального гибрида Росс-308 на 5 млн штук. Данное увеличение производства инкубационного яйца финального гибрида Росс-308 на 45 млн штук в год позволит обеспечить собственные потребности птицефабрики в инкубационном яйце на 100%. А излишки яйца будут реализовываться в другие птицефабрики России», - отметил Сергей Воскресенский.

Технология выращивания птицы на современном птицеводческом комплексе «Элинар-Бройлер» включает производственные этапы от получения собственного инкубационного яйца до переработки и реализации охлажденной продукции. Основные производственные подразделения агрообъединения - птицеводческий комплекс, перерабатывающий и комбикормовый заводы, завод по производству упаковочных материалов для мяса птицы.