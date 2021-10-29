РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 окт. Вблизи деревни Глухово в подмосковном Красногорске начали разработку котлована под строительство детского сада на 320 мест, рабочие начали готовить стройплощадку, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«Строители провели работы по ограждению стройплощадки и приступили к устройству временных дорог. Одновременно ведутся работы по разработке котлована под фундамент здания», - рассказал глава областного Минстроя Владимир Локтев.

Работы продолжаются с соблюдением противоэпидемических мер по предотвращению распространения Covid-19.

Согласно проекту, новое дошкольное учреждение сможет принять до 320 детей. В здании площадью более 4,2 тыс. кв. м будет предусмотрено 16 групп, в том числе две ясельных. Групповые блоки будут включать в себя игровую зону, спальню, раздевалку, буфет и санузел.

В детском саду также будут оборудованы комнаты для занятий творчеством, физкультурный и музыкальный залы и помещения для персонала. На территории детсада будут обустроены физкультурно-спортивная, хозяйственно-бытовая зоны, игровые площадки с теневыми навесами.

Новое здание оборудуют с учетом доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья. Строительство объекта дошкольного образования ведется в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Ввести его в эксплуатацию планируется в 2022 году.