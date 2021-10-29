РИАМО – 29 окт. Сотрудники АО «Воскресенские минеральные удобрения» одержали победу в фестивале работающей молодежи «Позволь идее взлететь». Мероприятие, организованное центром «Олимпиец», состоялось во Дворце культуры «Цементник», сообщает пресс-служба «ВМУ».

Участниками фестиваля стали шесть команд-организаций и предприятий городского округа Воскресенск: МОУ «Москворецкая гимназия», МОУ «СОШ №9», ИП «Каравай-СВ», ГБПОУ Московской области «Воскресенский колледж», Воскресенский гарнизон пожарной охраны ГУ МЧС России по Московской области и команда «Воскресенский минерал» АО «Воскресенские минеральные удобрения».

В составе команды «ВМУ» было пять заводчан: главный специалист отдела инженерно-технических средств управления по безопасности Евгений Смолин, машинист насосных установок цеха контактной серной кислоты Светлана Горина, машинист насосных установок цеха контактной серной кислоты Николай Петухов, инженер-конструктор отдела модернизации Алексей Рафиков и мастер смены цеха контактной серной кислоты Антон Оберюхтин, который являлся капитаном команды. В связи с производственной необходимостью в день проведения фестиваля Обертюхина вызвали на предприятие. Его заменил начальник пресс-службы Игорь Соловей.

В ходе первого испытания команды должны были ярко и творчески презентовать свои предприятия. Молодые химики организовали внушительный выставочный стенд с образцами выпускаемой продукции. В рамках второго тура заводчане подготовили увлекательную и веселую видеопрезентацию членов своей команды, а в конце спели песню под гитару.

Третий этап фестиваля проходил в формате интеллектуальной игры. Участникам каждой команды необходимо было набрать как можно больше баллов, отвечая на вопросы ведущего. Химики справились с этой задачей лучше всех и по итогам трех раундов заслуженно завоевали первое место. Победителям были торжественно вручены кубок и диплом, а также переданы подарки от организаторов и партнеров фестиваля, в том числе АО «Воскресенские минеральные удобрения».

«Этой победы бы не было без подготовки со стороны каждого участника нашей команды. Члены молодежного актива предприятия находили время в своем загруженном производственном графике для репетиций, помогли создать яркую видеопрезентацию и организовать наш выставочный стенд. В ходе фестиваля все они показали себя с самой лучшей стороны, проявили различные таланты, ум и смекалку. Это прекрасная победа, которую ребята полностью заслужили», — отметила заместитель генерального директора по связям с общественностью АО «Воскресенские минеральные удобрения» Екатерина Иванова.