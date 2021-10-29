РИАМО - 29 окт. С начала 2021 года около 53 тыс. женщин по все стране заразились Covid-19. Примерно 100 из них были в критически тяжелом состоянии, сообщил директор НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Минздрава РФ Геннадий Сухих.

«Начиная с 1 января по 28 октября в стране нашим центром и нашими коллегами в регионах зафиксировано более 53 тыс. женщин, которые переносят или перенесли новую коронавирусную инфекцию <…>. Мне особенно жаль говорить о фатальных ее исходах», — рассказал Сухих в ходе круглого стола на тему: «Здоровье матери и ребенка в пандемию: как защитить».

К аппаратам ИВЛ подключили 625 пациенток, а процедуру ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация) - последний шанс спасти человеку жизнь при Covid-19 - применили к 50 женщинам.

Сухих добавил, что нынешние показатели превышают значения прошлого года. ​

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