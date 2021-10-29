РИАМО - 29 окт. За сутки в Москве зафиксировали 5134 случая выздоровления пациентов с коронавирусом. Число людей, вылечившихся от заболевания, увеличилось до 1 583 191, сообщает столичный оперштаб.

В городе за прошедшие сутки выявили 7511 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Медики госпитализировали 1609 человек. На аппаратах ИВЛ находятся 727 пациентов.

В период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября москвичей просят оставаться дома, сократить число контактов и внимательно отнестись к своему здоровью. На это время в городе закрыли большинство учреждений и торговых точек, оставив продуктовые, аптеки и магазины с товарами первой необходимости.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>