РИАМО - 29 окт. Бесплатные пункты экспресс-тестирования на коронавирус заработали еще на 5 станциях столичной подземки. Теперь таких пунктов 12, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Пункты тестирования расположены на станциях «Тверская/Пушкинская» (выход 2-4); «Маяковская» (выход 1); «Тургеневская» (выход 3-5); «Хорошевская» (выход 1-4); «Третьяковская» (выход 2).

«Услуга пользуется спросом у пассажиров. <...> Мы масштабируем число пунктов с бесплатными экспресс-тестами на транспорте. Эта мера поможет выявить заболевание на ранних стадиях и станет дополнительной защитой для пассажиров в московском метро», — отметил заммэра столицы, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Он напомнил, что для теста взрослым необходимо только паспорт и номер полиса ОМС. Дети могут пройти экспресс-тест вместо со взрослыми. Для этого требуется свидетельство о рождении.

По данным оперштаба, в столице за прошедшие сутки выявили 7511 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в городе зафиксирован 1 802 521 случай заболевания.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>