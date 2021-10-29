РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 окт. Представители спортивной школы «Витязь» из Балашихи завоевали 5 медалей на первенстве мира по универсальному бою в поселке Сукко (Анапа) Краснодарского края, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

По словам министра физической культуры и спорта региона Дмитрия Абаренова, всего участниками состязаний стали более 350 спортсменов из 15 стран мира. Среди них и представители спортшколы «Витязь» из Балашихи. Они удостоились 4 золотых и 1 серебряной награды.

«Воспитанники подмосковной спортивной школы доказали, что являются лучшими в рамках своих возрастов и весовых категорий. Поздравляю спортсменов и тренеров с заслуженной победой», - сказал Абаренов.

Первое место среди атлетов 14-15 лет заняли Алена Виндюкова (47 кг) и Георгий Хваткин (свыше 70 кг), в состязаниях среди мальчиков 12-13 лет лучшим стал Глеб Бусарев (свыше 55 кг), а Анастасия Платонова (свыше 70 кг) выиграла в соревнованиях среди девушек 18-20 лет. Надежда Воропаева (52 кг) стала второй в возрастной категории 16-17 лет.