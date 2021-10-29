РИАМО - 29 окт. В ближайшие 5 дней в Подмосковье и столице будет аномально тепло и солнечно. Такая погода установится благодаря антициклону «Розамунд», сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве в субботу может быть повторен или побит рекорд 1967 года! Антициклон «Розамунд» принесет солнце и аномальное тепло», — написал Тишковец в Instagram.

Он уточнил, что в столице в субботу обойдется без осадков, ожидается переменная облачность. Под утро будет не меньше плюс 5-7 градусов, а днем температура поднимется до плюс 12-14 градусов. В то же время местами в Московском регионе температура составит плюс 10-15 градусов. Это на 7-8 градусов выше нормы. Такая температура соответствует концу сентября.

Однако температура 30 октября вряд ли сможет побить рекорд 1967 года, когда на ВДНХ было зафиксировано плюс 14,5 градусов.

По данным метеостатистики, за 73 года максимальная температура воздуха в конце октября была выше плюс 10 градусов не чаще одного раза в 9-10 лет. Суббота может стать вторым среди самых теплых дней 30 октября с 1948 года.

«В воскресенье солнца будет еще больше, но из-за увеличения суточного хода температуры станет на пару градусов свежее. Ночью – плюс 3-5, днем – плюс 10-12 градусов. Соответственно первая половина следующей недели тоже будет сухой, показания барометров и термометров начнут медленно понижаться, но все равно температурные значения будут отставать от климатического календаря на целых 3 недели», — добавил синоптик.

В течение 5 дней в регионе установится относительно теплая, сухая и солнечная погода. По словам Тишковца, может даже возникнуть иллюзия бабьего лета.

Тепловые аномалии и дожди: каким будет ноябрь в Московском регионе>>