РИАМО - 29 окт. На региональных трассах Московской области зафиксировали около 1 тыс. несогласованных примыканий к коммерческим объектам, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Сейчас собственникам объектов отправлены письма с требованием устранить недостатки и привести объекты в нормативное состояние.

Для того чтобы построить примыкание к региональным трассам, нужно получить специальное разрешение.

Владельцам объектов, получившим уведомление, необходимо в течение месяца обратиться за согласованием. Подать обращение и получить согласие на примыкание к автомобильной дороге общего пользования регионального значения можно на портале государственных услуг Подмосковья.

Каждый год на незаконных примыканиях к региональным дорогам происходит порядка 100 аварий. Для того чтобы снизить аварийность на таких участках, и проводится работа по выявлению и ликвидации несогласованных съездов.