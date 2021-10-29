РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 окт. Автоматическое оружие Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Госкорпорацию Ростех) вошло в топ-8 лучших российских автоматов, сообщает пресс-служба предприятия.

Два образца автоматического оружия, разработанного в ЦНИИТОЧМАШ, вошли в рейтинг лучших автоматов России, опубликованный «Российской газетой» (https://rg.ru/2021/10/26/opublikovan-rejting-luchshih-avtomatov-rossii.html).

Четвертое место топа занял 9-мм автомат специальный (АС) «Вал», разработанный в ЦНИИТОЧМАШ в конце 1980-х годов. Автомат предназначен для бесшумного поражения живой силы противника, в том числе защищенной противоосколочными бронежилетами. Также небронированной техники на дальностях до 400 м. В 1989 г автомат под индексом 6П30 приняли на вооружение в спецподразделения КГБ СССР, в последующем – на вооружение Советской Армии и МВД.

Седьмое место эксперты отдали автомату «Вихрь», созданному в ЦНИИТОЧМАШ в середине 1990-х годов. Автомат отличается небольшим размером и весом 2 кг (без магазина). Дальность прицельной стрельбы - 200 м. Специальные пули СП6 9 на 39 мм пробивают бронежилеты с 50 метров.

Самой распространенной версией автомата, получившей популярность среди бойцов спецподразделений Минобороны РФ, стала СР3М («Вихрь»). Оружие отличается высокой эргономичностью, возможностью поставить глушитель, металлические магазины, оптику. Небольшие размеры и мощность огня дают возможность оружию эффективно действовать на поле боя.

Ведущим конструктором обоих образцов был Петр Сердюков, который в настоящее время продолжает работать в ЦНИИТОЧМАШ.