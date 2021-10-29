РИАМО - 29 окт. За прошедшие сутки в столице умерли 93 пациента, у которых был подтвержден коронавирус. Общее число жертв этой болезни в городе составило 31 151, сообщает столичный оперштаб.

Несмотря на сложную эпидобстановку не все москвичи понимают, к чему может привести неосторожность. С момента введения масочного режима в городском транспорте зарегистрировали более 600 тыс. нарушений.

Каждый день в городе госпитализируют до 30 детей, у которых диагностировали коронавирус. За весь период коронавирусом переболели порядка 200 детей.

Чаще всего в больницы попадают Covid-пациенты старшего возраста. С 25 октября по 25 февраля для жителей столицы старше 60 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, ввели домашний режим. Они должны оставаться дома или на даче. На этот период проект «Московское долголетие» опубликовал онлайн-программу занятий: свыше 3 тыс. групп по 30 направлениям.

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