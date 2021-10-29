РИАМО - 29 окт. За минувшие сутки в России умерло 1163 человека с подтвержденным коронавирусом. С начала пандемии жертвами инфекции в стране стали 236 220 пациентов, сообщает оперштаб.

Предыдущий суточный антирекорд смертности составлял 1159 человек.

В последние недели в стране отмечен рост новых случаев заражения. В РФ выявили 39 849 случаев заражения коронавирусом за сутки, общее число случаев заболевания достигло 8 432 546.

С 30 октября по 7 ноябре в РФ начинается период нерабочих дней, который нужен, чтобы сдержать распространение инфекции. При этом регионы могут вводит период эпидканикул раньше.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что вакцина «Спутник V» эффективна против нового варианта дельта-штамма AY.4.2.

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