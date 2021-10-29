Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Москве и Подмосковье с 28 октября по 7 ноября ввели ограничения: в этот период не будут работать кафе и рестораны, фитнес-клубы и салоны красоты, а культурные, выставочные, спортивные и зрелищные мероприятия будут под запретом. Но граждане, у которых есть действительный QR-код, смогут попасть в музеи и театры. В гиде РИАМО — подборка интересных музеев Московского региона.

Государственный Дарвиновский музей

Один из лучших музеев Москвы, в котором дети и взрослые смогут узнать больше о теории эволюции и этапах развития человека и человечества. Интерактивные экспонаты и мультимедийные шоу позволят открыть для себя новое. Здесь предлагают посетить различные выставки и экспозиции, квесты и мастер-классы: сейчас в музее можно посмотреть на русский палеоарт, узнать о тайной жизни перепончатокрылых и обитателях дальневосточных морей.

Где: г. Москва, ул. Вавилова, д. 57

Телефоны: +7 (499) 783-22-53; +7 (499) 134-61-24

Стоимость: взрослый билет — 400 рублей, для студентов очной формы обучения, школьников, многодетных семей и пенсионеров — 150 рублей

Сайт: http://www.darwinmuseum.ru/

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Музей истории ВМФ России

Здесь можно познакомиться с внутренним устройством дизельной подводной лодки Б-396, которая отслужила во флоте почти 20 лет и называлась «Новосибирский комсомолец». Также на территории музея находятся экраноплан «Орленок» и десантно-штурмовой катер «Скат». Гости могут примерить на себя роль летчика за тренажером виртуального пилотирования.

Где: г. Москва, ул. Свободы, вл. 50−56 (территория парка «Северное Тушино»)

Телефон: +7 (495) 640-73-56

Стоимость: взрослый билет для индивидуального посещения — 300 рублей, льготный — 120 рублей

Сайт: https://mosparks.ru/places/severnoe-tushino/vmf-museum

Музей холодной войны «Бункер-42 на Таганке»

Единственный в постсоветском пространстве рассекреченный подземный бункер, расположенный на глубине 65 метров под землей, сохранившийся и функционирующий как музей по сегодняшний день. Огромная подземная площадь — 7000 квадратных метров — позволяет проводить как индивидуальные, так и групповые экскурсии. Здесь можно увидеть по-настоящему эксклюзивные экспонаты — макеты ракет и самолетов, первую советскую атомную бомбу в натуральную величину, миниатюрные копии подводных лодок.

Где: г. Москва, 5-й Котельнический пер., д. 11

Телефон: +7 (499) 703-44-55

Стоимость: взрослый билет — от 750 рублей, школьный — от 450 рублей

Сайт: http://bunker42.com/

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Музей-заповедник «Царицыно»

Жемчужина музея — грандиозный дворцовый комплекс XVIII века. Его возводили как загородную резиденцию для Екатерины II, но позже строительство приостановилось. На огромной территории расположены Большой дворец, Хлебный дом, Малый дворец Екатерины II, а также пейзажный парк с прудами и павильонами. Здесь можно не только прогуляться, но и посетить экскурсии.

Где: г. Москва, ул. Дольская, д. 1

Телефон: +7 (495) 322-44-33

Стоимость: входной билет для взрослых — от 150 рублей, для детей — от 80 рублей; парк можно посетить бесплатно

Сайт: https://tsaritsyno-museum.ru/

Мультимедиа-арт-музей

Сайт музея МАММ

Первый художественный музей, основанный в постсоветской Москве, ранее был известен как Московский дом фотографии и Мультимедийный комплекс актуальных искусств. В красивом и современном выставочном пространстве, на семи этажах с просторными залами, представлен ряд экспозиций: сейчас в музее можно посмотреть на российские и советские фотографии 1860-1970-х годов, увидеть творения художников Никиты Алексеева и Олега Целкова.

Где: г. Москва, ул. Остоженка, д. 16

Телефон: +7 (495) 637-11-00

Стоимость: взрослый билет — 500 рулей, студенческий — 250 рублей, для пенсионеров и школьников — 50 рублей

Сайт: https://mamm-mdf.ru/

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Музей советского детства

Этот музей позволит взрослым окунуться в ностальгию по детству, а ребятам — узнать, как жили их родители, бабушки и дедушки. В музее есть несколько комнат, оформленных в стиле квартир 1950-х и 1990-х годов. Здесь проводят экскурсии, мастер-классы по росписи и выжиганию по дереву, фотосессии в советских интерьерах.

Где: г. Сергиев Посад, ул. Карла Маркса, д. 7

Телефон: +7 (901) 528-73-11

Стоимость: взрослый билет — 500 рублей, льготный — 350 рублей

Сайт: https://toysmuseum.business.site/

Автомузей «Автомобили мира»

сайт музея Автомобилей Мира

Самый большой автомузей в Москве. На пространстве в 7000 квадратных метров представлено более 200 автомобилей из разных стран и эпох: здесь можно найти и американскую классику, и советские «Москвичи», и дорогие экземпляры Bugatti и Cadillac. Благодаря интерактивным экспонатам можно узнать много нового о внутреннем устройстве автомобилей.

Где: г. Москва, ул. Самокатная, д 4, стр. 34

Телефон: +7 (495) 988-80-40

Стоимость: входной билет для взрослых — 1000 рублей, льготный — 700 рублей

Сайт: https://automuseum.ru/

Музей архитектуры в миниатюре «Арт-макет»

Здесь представлены достопримечательности городов Золотого кольца. Создатели музея хотели вдохновить посетителей на путешествие по городам России. Миниатюрные памятники архитектуры созданы с вниманием к деталям. Экспонаты собирали и красили вручную архитекторы-реставраторы. В музее проводят экскурсии, но экспозицию можно осмотреть и самостоятельно.

Где: г. Сергиев Посад, ул. Карла Маркса, д. 7

Телефон: +7 (926) 419-16-90

Стоимость: входной билет для взрослых — 400 рублей, для детей от 6 до 13 лет и льготников — 350 рублей

Сайт: https://museumartmaket.ru/

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