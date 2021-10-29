РИАМО (КОРОЛЕВ) - 29 окт. В подмосковном Королеве автомобиль сбил 12-летнего мальчика, сообщил «РИАМО в Королеве» исполняющий обязанности начальника отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Михаил Ермилов.

ДТП произошло 28 октября около 10:00. На улице Калинина подросток переходил дорогу не по пешеходному переходу.

«В результате ДТП подросток получил травмы и был госпитализирован», - сказал Ермилов.

В целях прояснения аварийных и спорных ситуаций на дорогах ГИБДД водителям транспорта рекомендует использовать видеорегистраторы. А пешеходам, чтобы обезопасить свое передвижение, использовать световозвращающие элементы на одежде.