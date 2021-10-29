РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 окт. Отказ Госжилинспекции Московской области во внесении изменений в региональный реестр лицензий УК в Балашихе областной Арбитражный суд признал законным, сообщает пресс-служба надзорного органа.

По словам руководителя Госжилинспекции региона Ольги Фединой, Арбитражный суд рассмотрел обращение ООО «ПИК-Комфорт». Управляющая организация требовала признать незаконным отказ от включения в ее лицензию дома №3 корпус 1 по улице Струве в микрорайоне Железнодорожный Балашихи. Однако суд признал, что основания для удовлетворения этих требований отсутствуют, поскольку УК нарушила Порядок внесения изменений в реестр лицензий субъекта РФ.

ООО «Пик-Комфорт» не предоставила доказательства надлежащего уведомления собственников помещений о проведении общего собрания. К представленному уведомлению о почтовых отправлениях Арбитраж отнесся критически – при отсутствии описи было невозможно однозначно определить, какое именно сообщение направлялось жителям.

"Также при рассмотрении дела не удалось установить связь отправителя писем с инициатором собрания (физическим лицом). А в его доверенности не упоминались полномочия по инициированию и проведению общего собрания собственников», - говорится в сообщении.

Суд пришел к выводу, что собственники жилья в доме не располагали сведениями о том, где и когда собрание было проведено, какие вопросы включались в повестку дня, каким образом осуществлялся подсчет голосов, имелся ли кворум и каковы были результаты голосования. Поэтому надзорное ведомство действовало в рамках предусмотренной жилищным законодательством процедуры внесения изменений в реестр лицензий.

В удовлетворении требований ООО «ПИК-Комфорт» было отказано. При этом Арбитраж отметил, что заявитель не лишен возможности вновь обратиться с заявлением о внесении изменений в реестр лицензий после устранения выявленных недостатков.