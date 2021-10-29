РИАМО - 29 окт. В Одинцове завершился ремонт одного из основных отделений «Почты России» - ОПС №143007, расположенного в доме №22 по Можайскому шоссе. Качество ремонта лично проверил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, сообщает пресс-служба администрации округа.

Комплекс работ включал в себя обновление фасада офиса, замену полов и потолков, перепланировку, внутреннюю отделку, установку новой мебели и оборудования, в том числе кондиционеров. Иванов отметил, что изменился не только внешний облик отделения, но и спектр предоставляемых услуг – почта уверенно идет по пути цифровизации.

«Сегодня проверили, как были выполнены работы в отделении «Почты России» на Можайском шоссе. Это один из самых загруженных офисов в Одинцове – он обслуживает более 20 тысяч жителей. Теперь отделение соответствует всем современным стандартам, создан необходимый комфорт как для посетителей, так и для работников. Оформление выполнено в полном соответствии с брендбуком «Почты России», также активно внедряются цифровые услуги – например, доставка посылки до двери адресата, которую можно заказать через мобильное приложение, или отправка почтовых отправлений», – сказал Иванов.

Он отметил, что также через приложение можно записаться в отделение почты, оформить подписку на печатные издания или вести деловую переписку с юридическими лицами.

Глава Одинцовского округа добавил, что с помощью мобильного приложения жители даже могут самостоятельно оформить и оплатить посылку. Останется только принести ее в отделение и передать операторам.

Количество входящей корреспонденции, которую оформляет отделение на Можайском шоссе, составляет 42 тысячи отправлений в месяц, исходящей – порядка 10 тысяч. Ежемесячно офис выдает около 1000 посылок, принимает – более 700. Среднее количество посетителей — от 300 до 500 человек в день. Всего в Одинцовском округе за два года необходимо отремонтировать 26 отделений. В зоне ответственности муниципалитета — 6 из них.