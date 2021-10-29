РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 29 окт. Инспекторы ГИБДД провели с жителями подмосковного Щелкова разъяснительные беседы, в ходе которых напомнили водителям и пешеходам о необходимости соблюдения правил дорожного движения, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Щелковское».

В рамках акции «Безопасный локдаун» с водителями авто были проведены разъяснительные беседы, в которых основное внимание уделялось осторожности и бдительности к пешеходам на регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах, внутридворовых территориях, особенно в темное время суток, а также повышенному вниманию к юным участникам дорожного движения.

Кроме того, стражи правопорядка распространили на припаркованных автомобилях «дорхенгеры», в которых отражена актуальная информация по безопасности дорожного движения. Пешеходам, участвующим в акции, вручили световозвращающие элементы и тематические листовки, а также напомнили о безопасном участии в дорожно-транспортной среде.