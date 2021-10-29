РИАМО - 29 окт. За 9 месяцев 2021 года рост промышленного производства в столице составил 23,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Наиболее существенное увеличение объемов отмечается в производстве текстиля, электрического оборудования, бумаги, а также деревообработке, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За январь-сентябрь 2021 года объемы промышленного производства в Москве увеличились, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 23,1%. Драйвером роста остается обрабатывающая промышленность, по сравнению с этим же периодом прошлого года она показала рост в 23,4%», – сказал Ефимов.

По его словам, рост объемов обрабатывающей промышленности связан как со стабильным ростом крупных отраслей, таких как химическая промышленность, здравоохранение, пищевая промышленность, так и довольно высокими темпами прироста новых, менее масштабных компаний. Например, в январе–сентябре 2021 года удвоилось производство текстильных изделий, выпуск одежды вырос на 63,3%.

«Одним из наиболее быстрорастущих сегментов является обработка древесины и производство изделий из дерева. Выпуск такой продукции за девять месяцев увеличился на 80%», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.