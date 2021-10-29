РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 окт. В подмосковном Подольске разыскивают 14-летнюю девочку, которая пропала 3 дня назад, сообщается в группе «УМВД России по г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Полицейские УМВД России по Подольску разыскивают Екатерину Кочуеву 2007 года рождения, которая 26 октября в 19:45 ушла из дома на улице Индустриальная в сторону пиццерии «Пикник» на улице Свердлова и до настоящего момента не вернулась.

Рост девочки - 160 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы каштановые ниже плеч, вьющиеся.

Была одета в черное длинное балоневое пальто с двумя молниями по бокам с клечатым подкладом, зауженные черные джинсы, черные ботинки в цветочек.

Лиц, располагающих информацией о девочке, просят обращаться по телефонам 112, 02; в дежурную часть 2-го отдела полиции 8(496)757-09-68; в дежурную часть УМВД России по Подольску 8(496)763-02-63, 63-02-71.