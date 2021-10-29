РИАМО - 29 окт. Приговоры фигурантам по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове стали результатом длительной работы и тщательного анализа всех обстоятельств произошедшей трагедии. Об этом сообщается на сайте СК России.

Группа более чем из 100 следователей поминутно восстановила события 25 марта 2018 года, а также выяснила причины, повлекшие десятки жертв. По уголовному делу признано потерпевшими и допрошено более 450 человек, из них 83 – родственники погибших в пожаре.

СК провел свыше 400 судебно-медицинских, молекулярно-генетических, пожарно-технических и других экспертиз. В рамках правовой экспертизы были исследованы нормативные правовые акты, связанные с вопросами противопожарной безопасности.

В результате тщательного анализа всех обстоятельств инцидента следователи определили круг лиц, чьи неверные действия и некомпетентные решения повлекли гибель людей.

Ранее в Кемеровском суде озвучили приговоры по делу о резонансном пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Гендиректор компании-владельца ТРЦ Юлия Богданова приговорена к 14 годам лишения свободы, гендиректора самого центра Надежду Судденок приговорили к 13,5 годам. Технический директор ТРЦ Георгий Соболев осужден на 11 лет. Руководитель тушения пожара Андрей Бурсин приговорен к 6 годам, а начальник пожарного караула Сергей Генин получил 5 лет. Другие фигуранты осуждены на сроки от 5,5 до 6,5 лет колонии.

Возгорание в ТРЦ «Зимняя вишня» произошло в Кемерове 25 марта 2018 г. Всего погибли 60 человек, 37 из них — дети.