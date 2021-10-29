РИАМО - 29 окт. Бывший первый заместитель начальника штаба Воздушно-десантных войск, генерал-майор в отставке Анатолий Белянин покончил с собой в Подмосковье, передает РЕН ТВ.

Тело офицера обнаружили в собственной квартире в подмосковной Ивантеевке.

Белянин в последнее время жаловался на проблемы со здоровьем: он страдал воспалением поджелудочной железы, которое могло привести к панкреатиту.

Следователи проводят проверку по факту произошедшего. На месте работают криминалисты.

В 90-е годы Белянин проходил свидетелем по резонансному делу об убийстве журналиста Дмитрия Холодова.

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