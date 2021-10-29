РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 окт. Ремонтные работы завершили в инфекционном отделении ГБУЗ МО «Балашихинская областная больница», сообщил глава городского округа Сергей Юров.

«По поручению президента России Владимира Путина мы ежегодно строим новые медицинские объекты и проводим ремонт в уже существующих учреждениях здравоохранения. Сегодня идет замена лифтового оборудования в филиале №2 Балашихинской областной больницы. Мы завершили ремонт инфекционного отделения»,- написал Юров в своем Instagram-аккаунте.

Он также добавил, что в ЖК «Измайловский лес» ведется строительство новой поликлиники, где планируют организовать прием узкопрофильных специалистов, открыть процедурные кабинеты и кабинеты вакцинопрофилактики. Поликлиника рассчитана на 100 посещений в смену.