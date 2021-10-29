РИАМО - 29 окт. В январе-августе 2021 года несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в Казахстан составил 2,07 млрд долларов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем поставок вырос на 29,8%. Страна стала главным покупателем столичной продукции, обогнав США и Белоруссию. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По итогам восьми месяцев 2021 года объем поставок московских компаний в Казахстан вырос на 29,8%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, и на 25,9% в сравнении с 2019 годом. Таким образом, в денежном выражении несырьевой неэнергетический экспорт за два года вырос более чем на 400 млн долларов. Одна из причин такого роста в том, что Казахстан – традиционный торговый партнер столицы ввиду не только исторической общности, но и как страна-член Евразийского экономического союза», - отметил заместитель мэра.

По словам Владимира Ефимова, промышленный экспорт в эту страну сегодня составляет 1,8 млрд долларов, а агропромышленный – 269,9 млн долларов.

«Среди промышленных товаров, которые столица отправляет в Казахстан, можно выделить фильтровальное оборудование, жидкостные насосы и электронагревательные устройства. Если говорить об экспорте АПК, то здесь наибольший интерес представляют поставки пищевой продукции – например, экспорт колбас и готовых мясных изделий, а также мучных кондитерских изделий», - отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

В центре поддержки экспорта «Моспром» отмечают, что роста в поставках за рубеж удалось добиться в том числе благодаря финансовым и нефинансовым мерам поддержки от города.