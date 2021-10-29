РИАМО - 29 окт. Адвокаты пожарных Андрея Бурсина и Сергея Генина заявили, что обжалуют решение суда по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, сообщает ТАСС.

По приговору суда руководитель тушения пожара в торговом центре Андрей Бурсин осужден на 6 лет, начальник пожарного караула пожарной части №2 Сергей Генин приговорен к 5 годам колонии.

Обоих признали виновными в халатности по ч. 3 ст. 293 УК РФ. По версии следствия, они не смогли организовать разведку на месте возгорания, что привело к гибели людей.

«Конечно, будем обжаловать», — заявила адвокат Генина Светлана Тарасюк.

Защитник Бурсина Александр Полковников также подтвердил решение обжаловать приговор.

Суд в пятницу вынес приговор фигурантам дела о пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня». Все 8 человек получили реальные сроки лишения свободы от 5,5 до 14 лет в колониях общего режима.

Пожар в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25-26 марта 2018 года. В результате пожара погибли 60 человек, в том числе 37 детей.