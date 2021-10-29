РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 окт. Инспекторы эконадзора привлекли к административной ответственности компанию «Константиново», которая оказывает услуги водоотведения в городском округе Домодедово, сообщает пресс-служба Минэкологии Московской области.

Администрация округа сообщила о загрязнении русловых прудов в селе Константиново.

«В жилом комплексе «Ивановские пруды» организовано водоотведение на очистные сооружения с дальнейшим сбросом сточных вод в русловые пруды на Ивановском ручье. На момент проверки объект работал, осуществлялся сброс. При этом компания не оформила разрешение на пользование водным объектом, за что она сама и ее руководитель были оштрафованы. Министерство проконтролирует устранение нарушения», - сказал заместитель председателя правительства Московской области, министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Ранее за аналогичные нарушения были наказаны жительница Наро-Фоминского городского округа и садовое некоммерческое товарищество «Дарна-1» в городском округе Истра, которые также самовольно пользовались русловым прудом на реке Лоша и рекой Дарна.