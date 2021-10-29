РИАМО - 29 окт. Второй этап реставрации скоро начнется в храме святых апостолов Петра и Павла в Красносельском районе столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На портале госзакупок объявлен конкурс, победителю которого в течение 18 месяцев надо будет привести здание в порядок.

По словам руководителя департамента города Москвы по конкурентной политике Ивана Щербакова, к участникам конкурса предъявят особые требования, так как храм имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. С начала года в столице провели более 40 конкурсов на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия.

Заявки на участие в конкурсе для проведения второго этапа реставрации принимают до 29 ноября. Первоначальная цена контракта составляет порядка 640 миллионов рублей.

В ходе работ предстоит привести в порядок интерьеры храма. В частности, необходимо отреставрировать масляную живопись верхнего храма, лепной декор и чугунные полы. Кроме того, планируют восстановить штукатурное покрытие, кирпичную кладку интерьеров, воссоздать комплекс иконостаса в верхнем храме и отремонтировать колокольню.

Первый этап реставрации завершился в 2020 году. Работы коснулись фасадов, цоколя, кресты покрыли позолотой.