РИАМО - 29 окт. На Ленинградском проспекте в столице высадили 488 деревьев и 3071 кустарник, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Всего до конца года на территории появится свыше 800 новых деревьев и 3880 кустарников.

Больше всего на территории Ленинградского проспекта высадили высадили лип. Они высотой 7 м, их возраст — 20 лет. Кроме того, планируют высадить разные виды кленов и декоративные яблони, а также черемуху Маака и рябины.

Также проспекте появятся кусты гортензии мельчатой, розы морщинистой, иргу Ламарка из семейства яблоневых и другие.

Растения высаживают в заранее подготовленные ямы. Деревья высаживают в ночные часы, чтобы уменьшить неудобства для транспорта.