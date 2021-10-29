РИАМО - 29 окт. За первые 6 месяцев текущего года объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы составил 17,5 млрд долларов. Эта цифра на 32% больше, чем за первое полугодие прошлого года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Самый большой объем продукции отправляется в Белоруссию, Индию, Казахстан, Китай и Украину.

«Растут поставки и по не самым популярным направлениям. Например, московский бизнес на 47% увеличил экспорт в Алжир, в 5,5 раз – в Данию, в 8 раз – в Сербию. Значительную долю всего несырьевого экспорта составляет высокотехнологичный сегмент. В абсолютных цифрах – это 15,9 млрд долларов – 27% от общего объема высокотехнологичного экспорта России», – написал Собянин в своем персональном блоге.

При этом власти города оказывают поддержку предприятиям, осуществляющим экспорт за рубеж. Так, компании могут получить грант в размере 10% выручки по экспортным контрактам (но не более 10 млн рублей). Этим правом в столице уже воспользовались 190 предприятий.

Кроме того, в столице выдают субсидии на сертификацию экспортной продукции и систем менеджмента, адаптацию товаров к требованиям внешних рынков и их транспортировку за рубеж.

Кроме того, московским фирмам помогают искать покупателей на продукцию из других стран. При этом особое внимание уделяют в поиске надежности покупателей.

Таким образом, с января по октябрь текущего года для 120 московских компаний были организованы 19 байерских мероприятий и более 1200 b2b-встреч с потенциальными покупателями продукции.

Реагенты для ПЦР

ПЦР-тестирование работает не только для опредление коронавируса. Эта технология также применяется в других медицинских направлениях – онкологии, генетических исследованиях и так далее.

Московская компания «ГенТерра» разрабатывает и производит реагенты для проведения ПЦР-тестов. Продукцию покупают в Америке, Австралии, Израиле, Испании и других странах.

Роботизированные протезы

Компания «Моторика» производит киберпротезы рук. Продукцию экспортируют в 12 стран мира. Даже в Индию и Объединенные Арабские Эмираты.

Бактерицидный облучатель-рециркулятор

Эту популярную в пандемийное время продукцию производит компания «Световые технологии». Технологию можно использовать в школах, ТРЦ, поликлиниках, больницах, в общественном транспорте.

Продукцию закупают Германия, Нидерланды, Украина.

Шумомеры и виброметры

Компания «Экофизика» выпускает шумомеры и виброметры, которые используются в промышленности, авиастроении, жилищном строительстве, а также помогают контролировать соблюдение экологических норм.

Продукция пользуется спросом на зарубежном рынке уже большее 15 лет. Ее экспортируют в Турцию и страны СНГ.