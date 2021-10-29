РИАМО - 29 окт. Центробанк России начал фиксировать деятельность нового вида финансовой пирамиды, которая маскируется в форме «онлайн инвестиционных игр», сообщает РБК.

Пока число таких проектов невелико и составляет порядка 8% от общего числа выявленных за третий квартал 2021 года финансовых пирамид. Часть из них только начинает набирать обороты.

Принцип нового вида пирамиды такой, как и в других. Если нет новых игроков — игра замирает и перестает существовать. В этом случае свои деньги получить назад уже нельзя.

Средства для участия в проекте перечисляются через личный кабинет на сайте различными способами, включая электронные платежные средства и криптовалюты.

При этом участников предупреждают, что гарантии возврата денег нет. Но информация об этом указана мелким шрифтом и не на видном месте.

Аферисты могут строить пирамиды на основе идей одной из первых онлайн-игр, использующих технологию NFT, — это CryptoKitties. Это онлайн-игра, в которой игроки покупают виртуальных кошек, обладающих уникальным цифровым сертификатом, разводят и продают их. Кошка в среднем может стоит около 250 долларов, а иногда ее цена доходит до миллионов.