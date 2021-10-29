РИАМО - 29 окт. Telegram-канал Mash опубликовал видео из зала суда, на котором осужденные по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове говорят свои последние слова перед оглашением приговоров.

В частности, техдиректор Георгий Соболев рассказал, что трудоустроился на работу в ТРЦ за несколько месяцев до трагедии и считал объект безопасным, а также сам водил в центр своего маленького сына.

Охранник Сергей Антюшин, не включивший систему оповещения, принес извинения семьям погибших и пострадавших.

«Я всей душой любила эту работу и отдавала ей все способности и силы. И была уверена, что всегда и все там хорошо и надежно», — сказала гендиректор компании-собственника ТРЦ Юлия Богданова.

Гендиректор «Зимней вишни» Надежда Судденок заявил, что ей невыносимо больно осознавать масштаб произошедшей трагедии.

«Я прошу у всех простить меня, я прошу прощения у всех людей, у всего общества, у всех, кто испытал и боль, и горе, и страх», — сказала женщина.

Суд в Кемерове в пятницу вынес приговор фигурантам дела о крупном пожаре в «Зимней вишне», который унес жизни 60 человек, включая большое число детей. Все 8 обвиняемых получили длительные сроки — от 5,5 до 14 лет колонии общего режима.