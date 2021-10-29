РИАМО - 29 окт. Представители российской столицы приняли участие в первом Всемирном саммите по будущему туризма (Future Of Tourism World Summit BCN21), который прошел как онлайн, так и офлайн, сообщает пресс-служба комитета по туризму Москвы.

Саммит прошел 26-27 октября в Барселоне. Представители разных стран постарались вместе определить направление развития туристической индустрии в ближайшем будущем и в долгосрочном периоде.

«Во всех странах сфера туризма столкнулась с колоссальными трудностями из-за пандемии. Москва оказала адресную финансовую поддержку отрасли — были введены гранты для оплаты налога на имущество, субсидии на покупку оборудования, компенсации процентов по кредитам и части затрат на коммунальные услуги», — сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она напомнила, что ранее был презентован гид Michelin по Москве, что привлечет дополнительных туристов в город после пандемии коронавируса. Российская столица стала первым городом СНГ, чьи заведения вошли в престижный путеводитель. В гид Michelin вошли 69 столичных ресторанов.

Во Всемирном саммите по будущему туризма приняли участие свыше 300 экспертов. От российской столицы мероприятие посетила зампредседателя комитета по туризму города Алина Арутюнова. На саммите обсуждали стратегии развития устойчивого туризма, восстановление отрасли после пандемии, цифровизацию сферы.