РИАМО - 29 окт. 25-27 ноября состоится IV Молодежный форум «Наследие», его деловая программа пройдет в формате онлайн, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На протяжении всех трех дней будет организована прямая трансляция, благодаря которой все желающие смогут подключиться и послушать деловую программу», - сообщил руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

По его словам, посмотреть защиту конкурсных проектов и принять участие в фестивальном дне также можно будет онлайн. За три прошлых года в форуме поучаствовали свыше 12 тыс. человек. В этом году к конкурсной программе форума присоединились более 100 студентов.

Экспертами форума станут представители органов власти, профессионального сообщества, архитекторы, урбанисты и другие специалисты. Жюри оценит студенческие проекты, которые представят в ходе деловой программы. Победившую команду наградят в декабре.

Регистрация на форум и программа мероприятий доступна на официальном сайте.