РИАМО - 29 окт. В России предложили отменить транспортный налог на авто с мощностью двигателя до 150 л. с., владельцами которых являются пенсионеры, сообщает RT.

Соответствующее письмо на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова направил депутат Госдумы Иван Сухарев.

Сейчас регионы вправе самостоятельно устанавливать льготные условия уплаты транспортного налога для пенсионеров. При этом часто могут возникать ситуации, когда в двух соседних регионах, к примеру, один пенсионер с машиной до 150 л. с. полностью освобожден от налога, а в другой области другой пенсионер платит половину суммы налога на машину до 100 л. с.

Депутат просит министра оценить целесообразность освобождения всех пенсионеров от транспортного налога на машину с мощностью двигателя до 150 л. с.