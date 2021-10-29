29 октября — Всемирный день борьбы с инсультом. Согласно мировой статистике, это тяжелое осложнение сердечно-сосудистых заболеваний занимает третье место в структуре общей смертности населения после инфаркта и онкологии. Человек, перенесший инсульт, может стать инвалидом. Заведующая отделением профилактики и Центром здоровья Красногорской городской больницы №2, врач-невролог Марьяна Абезиванова рассказала обозревателю РИАМО о причинах инсульта, его профилактике и реабилитации пациентов после сосудистой катастрофы.

— Марьяна Абуевна, расскажите, что такое инсульт?

Фото из личного архива Марьяны Абезивановой

— Это острое нарушение мозгового кровообращения. Инсульт бывает двух видов. При ишемическом инсульте, или инфаркте мозга, кровь не поступает в мозг из-за частичного или полного сужения его сосудов, причиной чего может быть тромб, эмбол (любой несвязанный внутрисосудистый твердый, жидкий или газообразный субстрат, циркулирующий по кровеносному руслу — прим. ред.) или устойчивый резкий спазм. Ишемический инсульт приводит к повреждению участка ткани мозга. Такой вид нарушения мозгового кровообращения встречается более чем в 80% случаев. Геморрагический инсульт происходит, когда ослабленный кровеносный сосуд, питающий мозг, разрывается. В этом случае кровь заливает ближайшие зоны мозга, повреждая их.

Предвестником грядущего инсульта может быть транзиторная ишемическая атака — это кратковременное нарушение мозгового кровообращения, которое также вызывают тромб или резкий спазм. Она обычно проходит за несколько минут, не разрушая клетки мозга.

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— У кого может произойти инсульт?

— Раньше считалось, что он случается у пожилых людей, так как основные факторы риска его возникновения — сердечно-сосудистые заболевания, атеросклероз, гипертония. Однако сейчас все чаще пациентами неврологов после перенесенной сосудистой катастрофы становятся люди трудоспособного возраста.

— Вы говорите, что инсульт «помолодел». В чем причина?

— Причин несколько. Инсульт могут спровоцировать повышенный уровень белка в крови, болезни кровеносной системы, патологии сердечной мышцы и сосудов, сахарный диабет, различные инфекционные заболевания, доброкачественные и злокачественные опухоли головного мозга, побочные действия препаратов. Но в большинстве случаев к инсульту приводят вредные привычки и неправильный образ жизни. Употребление спиртных напитков, курение, гиподинамия — главные факторы риска. К ним также можно отнести и постоянные стрессы, нервное напряжение, отсутствие привычек правильного питания, в частности недостаток полноценного белка в рационе и большое количество полуфабрикатов, фастфуда. Под влиянием этих факторов инсульт может произойти и в молодом возрасте.

Также не последнюю роль играет наследственность. Метаанализ 12 исследований с участием почти 60 тысяч человек показал, что есть четыре гена, которые влияют на предрасположенность к инсультам. Говоря простыми словами, если у ваших родителей, бабушек и дедушек он был, то вам стоит очень внимательно следить за своим здоровьем.

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— Марьяна Абуевна, кто был самым молодым вашим пациентом, перенесшим инсульт?

— Это молодой человек 23-х лет. На фоне стресса он перенес острое нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу. Но благодаря оперативной реакции родственников и врачей симптоматика быстро регрессировала.

— Как распознать начинающийся инсульт и что при этом делать?

— Понять, что у человека инсульт, несложно. Нужно попросить его улыбнуться: при инсульте один угол рта будет опущен. Следует попросить человека поднять обе руки: если случился инсульт, одна рука будет слабее, либо человек и вовсе не сможет ей управлять. Попросите человека произнести свое имя или простое предложение из нескольких слов: речь у того, с кем случилась сосудистая катастрофа, покажется вам странной и невнятной. При любом из этих симптомов, даже если они были временными и быстро прошли, нужно немедленно вызывать скорую помощь. Быстрая реакция родных вкупе с действиями врачей дают надежду, что последствия инсульта будут не такими разрушительными для организма.

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— Возможно ли предотвратить наступление сосудистой катастрофы?

— Для профилактики нужно уделять внимание своему здоровью и вести здоровый образ жизни — это может предотвратить до 80% инсультов. Следует правильно питаться, не курить, не пить много алкоголя, заниматься спортом, следить за своим весом, контролировать уровень сахара и холестерина в крови, артериальное давление, принимать лекарственную терапию при мерцательной аритмии и других состояниях, повышающих риск инсульта.

— Какие вы можете дать рекомендации по питанию и физическим нагрузкам для тех, кто хочет предотвратить инсульт?

— Рацион должен состоять из большого количества фруктов и овощей, цельнозерновых продуктов, бобовых, орехов, мяса птицы. Потребление красного мяса и других продуктов, богатых насыщенными жирами, нужно снизить. Избыточное количество соли в рационе повышает артериальное давление, потому относительно безопасная доза соли в день — около 6 граммов, что примерно равно одной чайной ложке. Умеренная физическая нагрузка — это 150 минут в неделю: быстрая ходьба, танцы, активные игры с детьми или прогулки с домашними животными.

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— Если инсульт произошел, когда нужно начинать реабилитацию больного?

— Чем раньше начнется реабилитация, тем выше вероятность восстановить утраченные способности и навыки. К ней обычно приступают через 24-48 часов после инсульта, когда больной еще находится в реанимации. Некоторые пациенты восстанавливаются достаточно быстро, но большинству из них требуется долгосрочная реабилитация, которая может длиться несколько месяцев или лет. План реабилитации пациента, перенесшего инсульт, меняется в течение периода восстановления, поскольку человек постепенно овладевает утраченными навыками, у него меняются потребности.

Достижения последних лет в реабилитационной медицине в корне перевернули представления о восстановлении после инсульта. Если раньше полное выздоровление казалось фантастикой, то сегодня оно вполне реально.